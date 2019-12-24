Россиянин выпал с балкона в Таиланде и погиб

Россиянин погиб после падения с высоты шестого этажа одного из кондоминиумов курортного города Паттайя в Таиланде. Инцидент произошел во вторник около 01:00 по местному времени (21:00 мск 23 декабря).

Гражданин России по неустановленным на данный момент причинам выпал с шестого этажа. На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили тело мужчины с переломом черепа. Позже он был опознан как Владимир Джумок.

Пока не ясно был ли это несчастный случай, поскольку выяснилось, что незадолго до падения погибший с кем-то спорил. Тело россиянина направят в институт судебной медицины для проведения вскрытия и установления причины смерти, пишут «Вести.Ru».

Ранее на Кипре утонул 67-летний турист из России. Ему пытались оказать первую помощь, однако спасти его так и не удалось.

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