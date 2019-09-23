Россиянин утонул во время отдыха на Кипре

На Кипре утонул 67-летний турист из России. Ему пытались оказать первую помощь, однако спасти его так и не удалось.

Мужчина без сознания был найден в воде у курортного поселка Протарас. Спасатели вытащили его на берег и начали оказывать ему первую помощь.



После этого россиянина отправили в госпиталь. Однако в больнице он умер. Причины случившегося еще предстоит выяснить, пишет «РБК».

8 сентября два человека погибли и один пропал без вести во время шторма в Крыму. Произошел инцидент в Ялте 8 сентября.