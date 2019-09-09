В Крыму из-за шторма погибло два человека

Два человека погибли и один пропал без вести во время шторма в Крыму. Произошел инцидент в Ялте 8 сентября.

К сожалению, отдыхающие и судовладельцы пренебрегают опасными метеоусловиями. Тем самым они подвергают свою жизнь опасности.

Несколько человек удалось спасти, сообщили в республиканском МЧС.

В тоже время по данным других источников погибших может быть больше. Говорится о шести утонувших в непогоду, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что во время шторма в Крыму утонули чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева. Обе спортсменки входили в состав сборной России.

Трагедия произошла 4 августа на необорудованном пляже в Севастополе - в районе бухты Омега. По предварительной информации, одна из спортсменок прыгнула с пирса во время шторма и стала тонуть. Другая бросилась ей на помощь, но тоже утонула.