Две титулованные кикбоксерши из сборной России утонули в Крыму
Во время шторма в Крыму утонули чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева. Обе спортсменки входили в состав сборной России.
Трагедия произошла 4 августа на необорудованном пляже в Севастополе - в районе бухты Омега. По предварительной информации, одна из спортсменок прыгнула с пирса во время шторма и стала тонуть. Другая бросилась ей на помощь, но тоже утонула.
Тела девушек опознали. На место происшествия выехали родители погибших.
Президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев сказал «Интерфаксу», что обе спортсменки «сильного уровня» и «первые номера сборной команды России по кикбоксингу».
Ранее ГУ МЧС по Севастополю предупреждало, что 4 августа в городе ожидаются ливни и ветер до 20 м/с.
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