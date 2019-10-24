Россиянин убил многодетную мать
Сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя Архангельской области за убийство 33-летней женщины, воспитывавшей шестерых детей.
По предварительным данным, пьяный мужчина пришел ночью в магазин, в котором женщина работала продавцом. Подозреваемый убил ее. При этом он похитил из помещения деньги, продукты и алкоголь.
Вскоре мужчина был задержан следователями. Оказалось, что ранее он был судим и вышел на свободу в 2018 году. В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет «Лента.Ру».
Ранее в Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнюю женщину. Она подозревается в жестоком убийстве своего соседа по коммунальной квартире.
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