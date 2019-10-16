Расчленившая соседа по коммуналке женщина задержана

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнюю женщину. Она подозревается в жестоком убийстве своего соседа по коммунальной квартире.

Весной этого года возле одного из домов на Канонерском острове были обнаружены пять полиэтиленовых пакетов, в которых находились фрагменты тела мужчины. В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемую, пишет «Российская газета».

По предварительным данным, соседи между собой постоянно ругались. 29 марта произошла крупная ссора. Во время конфликта женщина схватила молоток и ударила соседа по голове.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленница расчленила тело погибшего и упаковала в полиэтиленовые пакеты. Затем вывезла их на маршрутном такси к месту, где впоследствии были обнаружены останки мужчины.

Ранее две жительницы Дагестана убили мужчину, изнасиловавшего одну из них. За это они предстанут перед судом.