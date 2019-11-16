Россиянин получил пулю при попытке попасть в США
В США сотрудник пограничной службы выстрелил в россиянина, который пытался нелегально попасть на американскую территорию из Мексики. Это случилось 14 ноября в штате Аризона.
Заметив потенциального нарушителя, пограничник пытался его задержать, однако россиянин оказал сопротивление. Тогда сотрудник применил огнестрельное оружие.
После случившегося туриста отправили в больницу на вертолете, его жизни сейчас ничего не угрожает.
Власти США начали расследование инцидента, передает «Интерфакс».
Ранее вблизи греческого острова Родос задержали двоих российких моряков. Их подозревают в перевозке нелегальных мигрантов из Турции.
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