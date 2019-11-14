У берегов Греции задержали моряков из России
Вблизи греческого острова Родос задержали двоих российких моряков. Их подозревают в перевозке нелегальных мигрантов из Турции.
В российском посольстве в Афинах заявили, что речь идет об А. С. Маленкове и Р. Д. Беленко. Они были задержаны 2 ноября.
Как рассказала ТАСС жена Маленкова, супруга пригласили в Турцию на заработки и предложили перевозить туристов. В первое же плавание судно попало в шторм и оказалось в территориальных водах Греции, где и было задержано береговой охраной. Там выяснилось, что вместо туристов на корабле были нелегальные мигранты.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запрещал Белому дому делать заявления об инциденте в Керченском проливе.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!