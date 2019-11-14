У берегов Греции задержали моряков из России

Вблизи греческого острова Родос задержали двоих российких моряков. Их подозревают в перевозке нелегальных мигрантов из Турции.

В российском посольстве в Афинах заявили, что речь идет об А. С. Маленкове и Р. Д. Беленко. Они были задержаны 2 ноября.

Как рассказала ТАСС жена Маленкова, супруга пригласили в Турцию на заработки и предложили перевозить туристов. В первое же плавание судно попало в шторм и оказалось в территориальных водах Греции, где и было задержано береговой охраной. Там выяснилось, что вместо туристов на корабле были нелегальные мигранты.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запрещал Белому дому делать заявления об инциденте в Керченском проливе.

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