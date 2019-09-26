Россияне знают куда потратить третий выходной

«Четырехдневку» еще не ввели, но россияне уже строят планы на лишний выходной. Почти 54% россиян намерены потратить освобождающее время на путешествия.

Треть россиян отметили, что это не повлияет на их туристическую активность и 17% — не определились с ответом.

При этом большинство из тех, кто мечтает больше путешествовать, в случае введения «четырехдневки», считают необходимым условием для этого повышение дохода. Только пятая часть готова ездить больше при текущей зарплате, пишет Лента.ру.

Большинство, желающих путешествовать, отметило, что хотели бы посетить регионы России.

Российские чиновники собираются «протестировать» укороченную до четырех дней рабочую неделю. Детали запуска соответствующего эксперимента обсудят на совещании в Министерстве труда.