Россияне стали ответственнее относиться к мусорной проблеме

Осознанность в обращении с отходами становится модной у россиян, заявил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

По его словам культура обращения с отходами начинается с кухни, с отношения к тому, что у людей образовывается в виде отходов. Сейчас многие культурные люди ведут раздельный сбор мусора, задумываясь о своей роли в экологии.

К тому же, по мнению представителя РЭО, если относиться к мусору как к чему-то бесполезному, то отходы станут создавать много проблем и сложностей, так как сначала их нужно собрать и переработать, а затем захоронить и постоянно поддерживать экологическую безопасность этих мест.

Денис Буцаев также отмечает, что было бы неплохо сделать мусорные тарифы прозрачными и понятными для населения, которое их оплачивает.

Это определенно поможет повысить количество граждан, относящихся к мусорной проблеме с должной ответственностью, передает слова эксперта телеканал «360».

Ранее в Госдуме заявили о незаконности действий российских регионов, которые так и не перешли на новую схему утилизации мусора.