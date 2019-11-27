Россияне стали чаще ездить в поездки на выходные

Российские путешественники стали чаще ездить в короткие туристические поездки на выходные и праздники.

Согласно данным сервиса Level.Travel, наиболее популярны среди жителей страны поездки по России - 35% проданных путевок. Больше всего пользуется популярностью Краснодарский край и Крым.

Турцию предпочли 25% россиян. Замыкает тройку Греция. Далее в списке идут Кипр и Чехия, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, российские туристы теряют интерес к Таиланду. Туристический поток на курорты этой страны в первые шесть месяцев 2019 года снизился почти на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, с января по июнь страну посетили 825 тысяч россиян.

На первом месте по числу туристов остается Китай (5,65 миллиона путешественников), на втором – Малайзия (почти 2 миллиона), и на третьем – Индия (979 тысяч).

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