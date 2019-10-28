Россияне стали чаще копить на старость и образование
Около трети россиян имеют накопления. Причем средняя сумма отложенных денег составляет сто тысяч рублей.
По данным Аналитического центра НАФИ, большинство россиян копят деньги не на развлечения или что-то материальное. Так, например, 43% делают накопления «про запас», не называя конкретной цели. Число тех, кто хочет накопить «на старость», составляет 25% .
Также популярным ответом о причинах накопления стало желание отдохнуть на отложенные средства. Чаще всего это делают жители Москвы и Санкт-Петербурга — 32%.
На ремонт квартиры или дома копят 17% опрошенных, на покупку недвижимости 16% или автомобиля 12%, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить. В этом уверено большинство россиян.
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