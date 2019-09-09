Большинство россиян предпочитают не тратить деньги

В настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить. В этом уверено большинство россиян.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сейчас лучше сберегать и меньше тратить, считают 66% граждан и всего 23% придерживаются обратного мнения. Также 55% респондентов думают, что сейчас не лучшее время для серьезных покупок, а 28% считают, что хорошее.

Примерно половина опрошенных предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что если они там лежат, то их оттуда лучше забрать. При этом около трети россиян - 33% - заявили, что у них нет сбережений, пишет «РИА Новости».

Больше половины россиян хранят сбережения в национальной валюте, это 63% рублевых накопителей, в долларах деньги отложили 5%, в евро - 3%.

По результатам исследования, почти половина опрошенных граждан России вообще не следят за курсом доллара к рублю, 40% иногда следят, 14% делают это регулярно.

Ранее опрос (ВЦИОМ) показал, что у 51% россиян есть непогашенные кредиты, 13% тратят на них до половины дохода семьи, показал.

Согласно предоставленным данным, 33% опрошенных должников заявили, что в последний год испытывали трудности с выплатами. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет таких 41%, в группе от 25 до 34 лет - 39%.