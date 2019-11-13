Россияне стали больше копить на старость

Все больше россиян решают снизить расходы ради накопления на старость. Как правило, это касается людей предпенсионного возраст.

Согласно исследованию негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, можно сделать вывод, что люди стали больше переживать за собственное будущее. Граждане задумываются о жизни на пенсии. Именно поэтому они стараются делать регулярные взносы на индивидуальный пенсионный счёт.

Конечно, также они надеются и на помощь молодого поколения, пишут «Известия».

Причем надо понимать, что уровень безработицы среди населения предпенсионного возраста катастрофически высок. Официально из 10 млн граждан этой категории официально работают лишь 40%.

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