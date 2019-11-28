Россияне смогут получать дополнительно 5% за ипотеку
Теперь дольщики смогут получать доход в 5% от средств на эскроу-счетах.
Таким образом ипотечники смогут получить некоторую компенсацию за проценты банкам.
Все это прописано в законопроекте, который был внесён на рассмотрение Госдумы группой сенаторов.
Согласно новым правилам долевого строительства, деньги граждан размещаются на специальных счетах, доступ к которым девелоперы получают только после передачи квартир покупателям, напоминают «Известия».
Несмотря на то, что 5% станут ощутимой помощью ипотечникам, новая мера может повлиять на стоимость недвижимости и ударить по застройщикам.
Для решения проблемы обманутых дольщиков нужно полностью отказаться от долевого строительства. Такую идею ранее предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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