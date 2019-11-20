Долевое строительство в России решили ликвидировать

Для решения проблемы обманутых дольщиков нужно полностью отказаться от долевого строительства. Такую идею предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его мнению, это станет лучшей гарантией того, что в стране исчезнет проблема обманутых дольщиков. Медведев напомнил, что механизм долевого строительства был разработана потому, что организации не имели ресурсов для возведения домов, пишет ТАСС. Эта схема существует только в России, подчеркнул он.

Премьер призвал однопартийцев помогать гражданам в решении проблем, чтобы те не обращались за помощью к первым лицам страны. Как пример, Медведев привел инцидент в селе Санниково Алтайского края, когда жительница попросила его решить вопрос с водой.

«Понятно, что я нажал кнопку какую-то, и все это заиграло, заработало, деньги нашлись, решения нашлись. Так можно, но я же не могу дотянуться до всех, президент не может, и министр не может, поэтому эта работа должна вестись на всех уровнях», - признался Медведев.

В России с 1 июля вступили в силу новые правила долевого строительства. Средства дольщиков поступают на эскроу-счета, застройщик не может воспользоваться деньгами до сдачи объекта в эксплуатацию. Центробананк оценил переход на эскроу-счета как «беспроблемный».

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