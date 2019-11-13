ЦБ расхвалил проект с эскроу и работу банков с застройщиками

Количество выданных банками кредитов подтверждает, что проект по переходу на проектное финансирование в сфере строительства работает. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Ключевой этап пройден. Только слаженная работа всех участников рынка, включая застройщиков, смогла обеспечить беспроблемный переход. И первое, что мы обеспечили, и банковская система подтвердила готовность — это банковское сопровождение счетов застройщиков, которое обеспечивало целевой контроль расходования средств», - сказала Полякова.

В список уполномоченных банков для работы с эскроу-счетами вошли 94 организации, передает корреспондент «Русской планеты». 37 банков уже активно работают с эскроу-счетами и их денежных средств достаточно для того, чтобы обеспечить финансирование строительства объектов недвижимости в размере 6,4 трлн руб, как это и заявлено в национальном проекте «Жилье и городская среда».

В настоящий момент, по словам Поляковой, подано 2775 заявок на открытие эскроу-счетов со стороны застройщиков. Средний срок рассмотрения заявки сократился с 60 дней до 45 дней, а в некоторых регионах — до месяца. Столь долгий срок объясняется тем, что банкам требуется внимательно изучить представленные застройщиком документы, чтобы адекватно оценить все возможные риски. Зампредедателя ЦБ отметила, что застройщики иногда ленятся выстраивать свою работу с банками — не имеют в штате ответственных специалистов, не могут грамотно составить бизнес-план проекта и рассчитать его рентабельность.

Ранее ообщалось, что с переходом на эскроу-счета с 1 июля жилье практически не подорожало.

Читайте нас в мобильном приложении