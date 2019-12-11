Россияне смогут обращаться в больницы без полиса ОМС

Россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы без полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Наличие страхования будет проверяться в режиме-онлайн по паспорту.

Граждане получат возможность обращаться в поликлиники и больницы по паспорту, не предъявляя полис обязательного медицинского страхования. Технологическое обеспечение этого вопроса находится на этапе реализации. При этом нововведение не будет обязательным для всех медицинских организаций страны, пишет «Russia Today».

Ранее госдума приняла закон о премиях врачам за каждый новый случай выявления рака во время диспансеризации или профессиональных осмотров. На эти цели будут выделять 1,2 млрд рублей в год.

В течение следующих двух лет деньги начнут поступать в территориальные фонды ОМС. Размер выплат врачам определит правительство.

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