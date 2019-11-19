Принят закон о премировании врачей за раннее выявление рака
Госдума приняла закон о премиях врачам за каждый новый случай выявления рака во время диспансеризации или профессиональных осмотров. На эти цели будут выделять 1,2 млрд рублей в год.
В течение следующих двух лет деньги начнут поступать в территориальные фонды ОМС. Размер выплат врачам определит правительство.
Расходы регионов на высокотехнологичную помощь, не входящую в базовую программу ОМС, будут финансироваться из федерального бюджета, а не из Фонда ОМС.
Вице-спикер нижней палаты Ольга Епифанова уверена, что теперь онкологию будут чаще выявлять на ранних стадиях и при первом подозрении на рак пациентов направят в онкодиспансер.
«По идее, сутки должны проходить, чтобы человек попадал к правильному врачу», - цитирует ее ТАСС.
В июле Минздрав разработал законопроект, который предполагает выплату 1 тыс. рублей медикам за впервые выявленные случаи рака.
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