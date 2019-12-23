Россияне рискуют остаться без полетов в новогодние праздники

Авиакомпании сообщили об угрозе срыва рейсов в новогодние праздники. Речь идет о 30 лайнерах, которые должны выполнять полеты, но не были включены в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) опубликовала на сайте письмо главы Владимира Тасуна заместителю министра транспорта Александру Юрову. В нем говорится, что коллапс возможен потому, что Минтранс приостановил включение самолетов авиакомпаний в приложения к соглашениям, передает телеканал «360».

Из-за этого эксплуатировать самолеты нельзя, хотя перевозчики запланировали использование судов в новогодние праздники. Тасун призвал рассмотреть обращение и решить вопрос с включением самолетов в приложения.

Ранее сообщалось о разработке в России нового Superjet, в котором 50-60% деталей будут российского производства.

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