На Superjet New с максимумом русских деталей выделят еще 15 млрд

Минпромторг готов заплатить дополнительные 14,867 млрд рублей за разработку самолета Superjet New, в котором 50-60% деталей будет произведено в России. Воздушное судно изготовят к 2024 году.

Согласно плану ведомства, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы должны быть проведены до 15 декабря 2021 года. Контракт на их проведение заключат в декабре 2019 года.

Стоимость разработки уже превысила 18 млрд рублей. Первый контракт на 3,5 млрд рублей был подписан с компанией «Гражданские самолеты Сухого» в апреле 2019 года. Он предполагал разработку предварительных расчетов, электронных моделей, плана испытаний и т. д. Контракты на 3,5 и 15 млрд рублей — это первый и второй этапы разработки, но будет и третий, уточняет РБК.

Напомним, самолет Superjet 100 эксплуатируется с 2011 года. В 2019 году заказчику был отправлен один самолет из 16 запланированных. Спад продаж связывают с катастрофой в Шереметьево в мае этого года, в которой погиб 41 человек из 78. После трагедии Минтранс поручил проверить все используемые в России Superjet 100.

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