Россияне раскритиковали продолжение мультфильма «Умка»

«Союзмультфильм» выложил на официальном канале в YouTube третью часть мультфильма «Умка» о белом медвежонке и его друге. Не все зрители остались довольны продолжением советской дилогии.

Заключительный мультфильм «Умка на елке» приурочен к 50-летию со дня выхода первой части. В новой анимационной ленте медвежонок находит приятеля-мальчика и возвращается домой.

Умку и его друга озвучила актриса Лариса Брохман, а «Колыбельную медведицы» исполнила народная артистка Лариса Долина.

В комментариях к мультфильму зрители писали: «В том, что вы делаете нет самого главного — души». «Видно, что старались сохранить аутентичность, но получилось не совсем», «Если раньше я видел живых персонажей, то сейчас только какие-то тени», - приводит примеры Газета.ru.

Первый мультфильм вышел в 1969 году. Автор истории о медвежонке — Юрий Яковлев, он отразил в тексте любовь и нежность к своей матери, погибшей в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.

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