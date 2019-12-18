У прокуратуры возникли вопросы к «Незнайке на Луне»

Краснодарская прокуратура заинтересовалась администратором паблика «Радикальные мечтатели» во «ВКонтакте» Михаилом Малаховым после публикации отрывка из сказки Николая Носова «Незнайка на Луне».

Как сообщает «Открытая Россия», кто-то пожаловался на «Радикальных мечтателей» из-за скриншота, на котором была изображена цитата из 31 главы книги:

— А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка. — Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Дамне все равно! — Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих… как вы их называете, богачей? — Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!

По словам представителя прокуратуры, им необходимо проверить, не разжигает ли ненависть этот отрывок к полицейским (ст. 282 УК). Малахов уточнил, на самом ли деле прокуратура собирается проверять «Незнайку на Луне». На это блогеру ответили, что во всем разберется лингвистическая экспертиза.

При этом, по словам Малахова, адрес проживания он называть отказался и предложил зайти в прокуратуру «на неделе». Молодой человек уверяет, что он никогда не участвовал в оппозиционной деятельности и даже наоборот, был на «другой стороне» — писал статьи для «антимайданов», вел на коммерческой основе группы ЛДНР, писал для Russia Today и «Лайфа».

Ранее стало известно, что заядлый курильщик из мультфильма «Ну, погоди!» может навсегда бросить вредные привычки. Стремление волка к здоровому образу жизни обусловлено требованием демонстрировать через анимацию правильные модели поведения.

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