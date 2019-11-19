Россияне с приходом осени перешли на рок и грустную музыку
Осенью жители России стали чаще слушать тяжелый рок и лирические песни.
Как говорится в исследовании Mail.ru Group на основе анализа поисковых запросов через голосовой помощник "Маруся", с сентября его чаще просят ставить рок-музыку, преимущественно хеви-метал. Кроме того, россияне стали больше слушать лирические композиции: в сентябре на 17% выросло количество запросов, связанных с поиском джаза и блюза.
Среди зарубежных исполнителей чаще всего «Марусю» просят включить The Beatles, Rammstein, Black Sabbath, Passenger и Metallica.
Среди отечественных - Тимати, Монеточку, группы «Ленинград», «Би-2» и «АукцЫон», сообщает ТАСС.
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