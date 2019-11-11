Морозы до минус 41 градуса идут на Россию
На смену осенней погоде в российские регионы придет резкое похолодание. Самая холодная погода установится в Якутии – здесь температура опустится до минус 41 градуса.
Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Настоящая зима наступит в Коми, Поволжье и на юге Западной России.
В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях будет минус 15-20 градусов. В Красноярском крае 11 ноября ожидается до минус 27 градусов.
Как пишет «Российская газета», в Московской, Тверской и Тульской областях будет по-прежнему тепло. Средняя температура составит 3-4 градуса выше нуля, что соответствует октябрьским значениям.
Ранее Гидрометцентр спрогнозировал «розовую» зиму.
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