Морозы до минус 41 градуса идут на Россию

На смену осенней погоде в российские регионы придет резкое похолодание. Самая холодная погода установится в Якутии – здесь температура опустится до минус 41 градуса.

Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Настоящая зима наступит в Коми, Поволжье и на юге Западной России.

В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях будет минус 15-20 градусов. В Красноярском крае 11 ноября ожидается до минус 27 градусов.

Как пишет «Российская газета», в Московской, Тверской и Тульской областях будет по-прежнему тепло. Средняя температура составит 3-4 градуса выше нуля, что соответствует октябрьским значениям.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал «розовую» зиму.

Читайте нас в мобильном приложении