Россияне превысили норму потребления яиц
Употребление россиянами яиц превышает допустимую норму. По этому показателю Россия опережает США с Евросоюзом, но уступает Китаю.
Ежегодно граждане России съедают на 8% больше рекомендованной нормы продукта. Последние десять лет потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год.
Специалисты отмечают, что среднестатистический россиянин потребляет 280 яиц в год при норме в 260 штук. Это на 17% больше, чем в США и на 30% выше, чем в Евросоюзе. При этом в Китае съедают 300 яиц в год, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что в России увеличилось потребление сахара за последние годы. По этой причине растет количество граждан, страдающих от ожирения.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!