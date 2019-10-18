Россияне превысили норму потребления яиц

Употребление россиянами яиц превышает допустимую норму. По этому показателю Россия опережает США с Евросоюзом, но уступает Китаю.

Ежегодно граждане России съедают на 8% больше рекомендованной нормы продукта. Последние десять лет потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год.

Специалисты отмечают, что среднестатистический россиянин потребляет 280 яиц в год при норме в 260 штук. Это на 17% больше, чем в США и на 30% выше, чем в Евросоюзе. При этом в Китае съедают 300 яиц в год, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось потребление сахара за последние годы. По этой причине растет количество граждан, страдающих от ожирения.