В России хотят ограничить рекламу сладкого

В России увеличилось потребление сахара за последние годы. По этой причине растет количество граждан, страдающих от ожирения.

Эксперты считают, что в связи с этим, необходимо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий.

У людей, которые злоупотребляют сладким, повышается риск развития сахарного диабета и ожирения, поэтому, чем меньше человек ест сахара, тем лучше. Ситуация усугубляется малоподвижным образом жизни.

Отмечается, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения.

При этом специалисты не советуют полностью отказываться от употребления сладкого, а лишь призывают к чувству меры. Также эксперты отмечают, что принципиальной разницы между белым и коричневым сахаром нет, любой сахар одинаково вреден, если им злоупотреблять, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что семьи, которые исповедуют вегетарианскую и веганскую диеты, вредят своим детям. Отказ от мяса может негативно сказаться на их интеллектуальных способностях.