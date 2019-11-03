Россияне пострадали в аварии с автобусом во Франции
Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus. Издание Courrier Picard пишет, что среди пострадавших есть россияне
По информации газеты, легкие травмы получили около 30 человек, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон. Автобус выполнял маршрут Париж-Лондон, однако из-за мокрого асфальта он слетел с дороги, ударился об ограждение и перевернулся.
В нем также находились граждане Франции, России, Испании и Ирландии.
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