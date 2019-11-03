Россияне пострадали в аварии с автобусом во Франции

Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus. Издание Courrier Picard пишет, что среди пострадавших есть россияне

По информации газеты, легкие травмы получили около 30 человек, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон. Автобус выполнял маршрут Париж-Лондон, однако из-за мокрого асфальта он слетел с дороги, ударился об ограждение и перевернулся.

В нем также находились граждане Франции, России, Испании и Ирландии.

Ранее чиновники Минздрава Крыма устроили смертельное ДТП в Москве.