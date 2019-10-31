Чиновники Минздрава Крыма устроили смертельное ДТП в Москве

В Москве машина с чиновниками Минздрава Крыма попала в ДТП. В результате умер директор крымского медцентра Иван Сагайдак.

Трагедия произошла 29 октября. Чиновники ехали по Московской области на машине Land Cruiser Prado. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машина на большой скорости угодила в отбойник.

От удара пострадали первый заместитель главы крымского министерства здравоохранения Валентин Савченко и начальник управления стратегического развития ведомства Илья Турчиненко, передает «ПолитЭксперт». Смерть Сагайдака подтвердил сотрудник медцентра, которым он руководил.

Ранее в Алтайском крае столкнулись два микроавтобуса. В аварии погибли 8 человек, включая ребенка.