Чиновники Минздрава Крыма устроили смертельное ДТП в Москве
В Москве машина с чиновниками Минздрава Крыма попала в ДТП. В результате умер директор крымского медцентра Иван Сагайдак.
Трагедия произошла 29 октября. Чиновники ехали по Московской области на машине Land Cruiser Prado. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машина на большой скорости угодила в отбойник.
От удара пострадали первый заместитель главы крымского министерства здравоохранения Валентин Савченко и начальник управления стратегического развития ведомства Илья Турчиненко, передает «ПолитЭксперт». Смерть Сагайдака подтвердил сотрудник медцентра, которым он руководил.
Ранее в Алтайском крае столкнулись два микроавтобуса. В аварии погибли 8 человек, включая ребенка.
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