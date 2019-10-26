В аварии с микроавтобусами на Алтае погибли восемь человек

В Алтайском крае столкнулись два микроавтобуса. В результате аварии погибли восемь человек, один из них — один ребенок.

Состояние еще пяти человек оценивается как тяжелое.

По данным МЧС России, ДТП произошло рано утром на 74-м километре федеральной трассы А-322 Барнаул – Рубцовск на границе Топчихинского и Калманского районов. Столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.

Предположительно, минивэн Nissan, двигавшийся в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус Fiat Ducato.

Ранее водитель погрузчика сбил двух работниц финансового департамента МВД РФ в Москве и скрылся с места аварии.