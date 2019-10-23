В Москве водитель скрылся после наезда на сотрудниц МВД
Водитель погрузчика сбил двух работниц финансового департамента МВД РФ в Москве и скрылся с места аварии.
Инцидент произошел около дома № 6 по Погорельскому переулку. По предварительной информации, ехавший водитель отвлекся на телефон и не смотрел на дорогу. Он не обратил внимание на двух женщин-полицейских, им пришлось выйти на проезжую часть из-за того, что у находившегося рядом дома шел ремонт тротуара.
Водитель скрылся с места ДТП. Женщинам вызвали скорую помощь. Полиция принимает меры по его задержанию, пишет «ТАСС».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге две машины вылетели на «зебру» и врезались в толпу людей. Семь пешеходов и один водитель пострадали в ДТП.
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