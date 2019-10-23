В Петербурге две машины врезались в толпу людей

В Санкт-Петербурге две машины вылетели на «зебру» и врезались в толпу людей. Семь пешеходов и один водитель пострадали в ДТП.

Автомобиль Volkswagen вылетел на красный свет и на полной скорости врезался в Renault на Лермонтовском проспекте. После столкновения одна из машин перевернулась на крышу посреди перехода, придавив пешеходов, а другая врезалась в толпу людей.

В результате ДТП пострадали восемь человек. Семь пешеходов в состоянии легкой степени тяжести, водитель Renault в тяжелом состоянии, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось о гибели мэра Абакана Николая Булакина, 66-летний политик умер в результате ДТП.