В Петербурге две машины врезались в толпу людей
В Санкт-Петербурге две машины вылетели на «зебру» и врезались в толпу людей. Семь пешеходов и один водитель пострадали в ДТП.
Автомобиль Volkswagen вылетел на красный свет и на полной скорости врезался в Renault на Лермонтовском проспекте. После столкновения одна из машин перевернулась на крышу посреди перехода, придавив пешеходов, а другая врезалась в толпу людей.
В результате ДТП пострадали восемь человек. Семь пешеходов в состоянии легкой степени тяжести, водитель Renault в тяжелом состоянии, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось о гибели мэра Абакана Николая Булакина, 66-летний политик умер в результате ДТП.
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