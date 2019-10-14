Мэр Абакана разбился насмерть на собственном авто

Стало известно о гибели мэра Абакана Николая Булакина. 66-летний политик умер в результате ДТП.

Трагедия произошла около деревни Топольки Красноярского края.

Как сообщает ТАСС, Булакин управлял машиной Ford, но не справился с управлением и съехал в кювет с последующим столкновением с деревом. Градоначальник умер на месте.

Булакин – уроженец Томска. Он избирался на пост мэра Абакана в 1995, 1999, 2004, 2008 и 2013 годах.