Под Новгородом мотоциклист погиб по просьбе следствия

Под Нижним Новгородом во время следственного эксперимента погиб мотоциклист Денис Бывшев. Сотрудники ГИБДД попросили его помочь разобраться с ДТП, которое случилось в прошлом году.

По данным СМИ, трагедия произошла 9 октября. Следственные действия проводились в рамках дела об аварии, произошедшей в августе 2018 года, когда другой мотоциклист столкнулся с автобусом и получил тяжелые травмы.

Первая попытка Бывшева не устроила следователя и тот попросил молодого человека разогнаться сильнее. При второй попытке мотоциклист упал и разбил голову о бетонный бордюр.

Сейчас, пишет «МБХ Медиа», областное МВД проводит проверку произошедшего.

Ранее в Нижегородской области перевернулся туристический автобус, направлявшийся из Саратова в Большое Болдино. В аварии пострадали 20 человек.