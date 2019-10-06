В аварии в Нижегородской области пострадали 20 человек

В Нижегородской области перевернулся туристический автобус, направлявшийся из Саратова в Большое Болдино. По последним данным в ДТП пострадали 20 человек.

Как рассказали РИА «Новости» в МЧС, детей среди пострадавших нет, никто не погиб. Всего в автобусе находилось 29 человек

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на повороте.

Сейчас движение на трассе не затруднено.

Ранее на берегу реки Лена в Якутии столкнулись два грузовых теплохода.