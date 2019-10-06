В аварии в Нижегородской области пострадали 20 человек
В Нижегородской области перевернулся туристический автобус, направлявшийся из Саратова в Большое Болдино. По последним данным в ДТП пострадали 20 человек.
Как рассказали РИА «Новости» в МЧС, детей среди пострадавших нет, никто не погиб. Всего в автобусе находилось 29 человек
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на повороте.
Сейчас движение на трассе не затруднено.
Ранее на берегу реки Лена в Якутии столкнулись два грузовых теплохода.
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