В аварии в Нижегородской области пострадали 20 человек

В аварии в Нижегородской области пострадали 20 человек

Фото: Известия

В Нижегородской области перевернулся туристический автобус, направлявшийся из Саратова в Большое Болдино. По последним данным в ДТП пострадали 20 человек.

Как рассказали РИА «Новости» в МЧС, детей среди пострадавших нет, никто не погиб. Всего в автобусе находилось 29 человек

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на повороте.

Сейчас движение на трассе не затруднено.

Ранее на берегу реки Лена в Якутии столкнулись два грузовых теплохода.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: МЧС
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!