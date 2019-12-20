Россияне попали в жесткую аварию с катером в Таиланде

Россияне попали в жесткую аварию с катером в Таиланде

Фото: osthai.ru

67-летняя российская туристка получила серьезные травмы при столкновении катера и яхты около тайского острова Пхукет.

По информации посольства РФ в Таиланде, инцидент с туристическим катером произошел возле острова Кай-Нок в провинции Пханг Нга 19 декабря. Судно Choksuphasan 35 с туристами на полном ходу столкнулось с дорогой яхтой Stallion.

Капитан катера погиб, а один из членов экипажа упал в воду, и его до сих пор не могут найти.

Среди пострадавших оказалось двое россиян, а также туристы из Пакистана, Эстонии, Великобритании, Ирака и Ирана.

Серьезно травмированной россиянке оказали помощь в пхукетском госпитале Таланг и 20 декабря она вернулась в Россию.

Ранее эксперты назвали самые опасные для туристов страны.

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