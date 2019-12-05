Названы самые опасные для туристов страны

Российские туристы зимой в поисках пляжного отдыха едут в страны Латинской Америки. Тёплая погода и экзотическая природа являются одними из главных достоинств региона.

При этом спокойно погреться на солнце и отдохнуть на красивых пляжах там не получится. По словам главного редактора портала «Мир впечатлений» Елены Шпиз, в Бразилию, Венесуэлу и Мексику люди едут на свой страх и риск. Выходя из дорогих отелей на улицу отдыхающие оказываются в другом мире, поскольку для крайне бедного местного населения богатые туристы являются дополнительным раздражителем.

В качестве примера, Шпиз привела недавно прошедшую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, тогда «ни один человек не покинул страну не ограбленным», ограбили даже Олимпийскую деревню, пишет «Лента.Ру».

Самыми безопасными для путешествий являются такие страны, как Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Гренландия.

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