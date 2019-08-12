Россияне до 34 лет покупают новые автомобили в интернете

Аналитики выяснили, кто в России предпочитает покупать новые машины в интернете и какие именно авто выбирают онлайн. При анализе учитывались визиты на сайт Autospot.ru с января по август 2019 года.

Самая активная аудитория покупателей новых авто – мужчины и женщины от 25 до 34 лет. Они составляют 45,3% и 39,5% от общего числа покупателей.

Специалисты онлайн-агрегатора отмечают, что покупки машин онлайн постоянно растут, несмотря на падение авторынка в целом. Только за полгода их рост составил 39%.

С января по июнь через сервис было продано более 8 тыс. машин на сумму 12,7 млрд рублей.

Чаще всего мужчины от 25 до 34 лет покупают Kia, BMW и Škoda. С возрастом вкусы меняются – мужчинам от 45 до 54 лет нравится Hyundai, более взрослым – Volkswagen.

Женщины в основном выбирают Kia, Hyundai и BMW. Те, кто старше 45, выбирают Volkswagen и Škoda. У молодежи вырос спрос на Lada.

«Если у автомобилистов старших поколений этот бренд находится на 10 месте, то у молодого поколения — на четвертом у мужчин и на шестом у женщин», — сказал директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.

Autospot.ru – крупнейший в России автомобильный онлайн-агрегатор. В проекте участвуют 565 дилерских центров из 44 российских городов.