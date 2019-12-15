Россияне перешли на более дорогие смартфоны

Спрос жителей России в 2019 году сместился в пользу более дорогих смартфонов, сообщили представители ритейлеров по продаже электроники.

Так, продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона, от 50 тысяч рублей, год к году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах.

Этому способствуют программы рассрочки, а также обмена старых гаджетов на новые со скидкой. Как говорят представители одного из сотовых операторов, в кредит и рассрочку куплены около четверти устройств.

Средняя цена на смартфоны в уходящем году выросла на 5% по сравнению с 2018 годом и составляет 16–17 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Ранее эксперты компании Kryptowire обнаружили 146 уязвимостей в недорогих смартфонах на базе операционный системы Android.

Была проведена масштабная проверка гаджетов 29 производителей. Как выяснилось, в предустановленных приложениях содержится 146 уязвимостей, которые могут использовать хакеры для кражи данных и других вредоносных действий. Так, с их помощью злоумышленники могут прослушивать разговоры владельца смартфона, подключаясь к микрофону, или получить права к системе устройства.

При этом в большинстве случаев пользователь не может ничего сделать, чтобы удалить приложение, нарушающее функциональность.

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