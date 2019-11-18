Дешевые смартфоны несут опасность для их владельцев

Эксперты компании Kryptowire обнаружили 146 уязвимостей в недорогих смартфонах на базе операционный системы Android.

Была проведена масштабная проверка гаджетов 29 производителей. Как выяснилось, в предустановленных приложениях содержится 146 уязвимостей, которые могут использовать хакеры для кражи данных и других вредоносных действий. Так, с их помощью злоумышленники могут прослушивать разговоры владельца смартфона, подключаясь к микрофону, или получить права к системе устройства.

При этом в большинстве случаев пользователь не может ничего сделать, чтобы удалить приложение, нарушающее функциональность, сообщают «Известия».

Как подчеркивают в Kryptowire, производители в погоне за созданием дешевых смартфонов снижают стандарты качества программного обеспечения, что подвергает пользователя опасности.

Ранее Роскачество провело исследование популярных моделей смартфонов и выбрало лидера. В проверке участвовали восемь новинок.

Специалисты изучили iPhone 11, Pro и Pro Max, Samsung Galaxy Fold, Honor 20, Motorola One Action, Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi A3. Лучшим признан смартфон iPhone 11 Pro Max.

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