Прочный и с лучшей камерой: выбран лидер среди смартфонов

Роскачество провело исследование популярных моделей смартфонов и выбрало лидера. В проверке участвовали восемь новинок.

Специалисты изучили iPhone 11, Pro и Pro Max, Samsung Galaxy Fold, Honor 20, Motorola One Action, Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi A3. Лучшим признан смартфон iPhone 11 Pro Max.

У гаджета от Apple была самая качественная на рынке камера. Специалисты указали на особую цветопередачу, широкоугольность, качество снимков, сделанных без вспышки при близком расстоянии.

Среди других достоинств iPhone 11 Pro Max – высокая производительность и прочность устройства, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Роскачество публиковало рейтинг смартфонов в марте 2019 года. Тогда лидерами были признаны телефоны от Samsung.

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