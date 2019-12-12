Россияне отправятся на Новый год за границу греться на пляжах

Большинство организованных российских туристов выбирает в новогодние праздники пляжные направления.

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, пляжу отдают предпочтение более 80% путешественников. При этом в лидерах такие страны, как Таиланд, Куба, Доминикана, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Индия и Турция.

Стоимость новогодних туров по акциям раннего бронирования - 45 тыс. рублей. В настоящее время купить путевку можно в пределах 90 тыс. рублей.

Также россияне приобретают на новогодние праздники горнолыжные и экскурсионные туры в Европу, однако их доля невелика, сообщает ТАСС.

Тем временем, специалисты составили список из 50 мест во всем мире, которые рекомендуется посетить в 2020 году.

Эксперты учитывали отзывы о новых открытых отелях и ресторанах, предпочтения пользователей Instagram. Так, прежде всего рекомендуется посетить столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится Национальный дворец Менелика II, который только в октябре 2019 года он стал доступен туристам. Сейчас там располагается офис премьер-министра Абия Ахмед Али.

Далее эксперты отдают предпочтение городу Арекипа в Перу, центр которого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты рекомендуют поселиться в отеле рядом с церковью Святого Августина, чтобы насладиться архитектурой здания. Не менее интересны местные вулканы.

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