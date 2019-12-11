Россияне назвали справедливую минимальную зарплату

Более трети россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей. Такого мнения придерживаются 35% граждан.

Минимальный доход в размере 40-50 тысяч рублей считают справедливым 31% опрошенных, 30-40 тысяч рублей — 20%, 21-30 тысяч рублей — 10% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Общественной палаты РФ, результаты которого имеются в распоряжении агентства «РИА Новости».

При этом большинство участников опроса (60%) ответили, что сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах. Подавляющее большинство респондентов (97%) связывают надежды на снижение социального неравенства с дополнительными усилиями государства, пишет «Коммерсант».

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 83% россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами, так как эта деятельность «является примером для молодежи».

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