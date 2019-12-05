Свыше 80% россиян готовы содержать волонтеров
83% россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами, так как эта деятельность «является примером для молодежи», следует из опроса ВЦИОМ.
Согласно полученным результатам, чаще всего «волонтер» ассоциируется с помощью людям в различных ситуациях (38%). Половина принявших в исследовании россиян (49%) уверены, что люди становятся добровольцами из-за желания чувствовать себя полезными.
Среди других причин заниматься волонтерской деятельности называют «возможность решить общие проблемы свои и других людей» (30%), желание реализовать себя и свои инициативы (22%) и желание жить интересной, активной жизнью (21%), передает ТАСС.
Отметим, что волонтерская деятельность является добровольной, а это значит, что в большинстве случаев она не оплачивается.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!