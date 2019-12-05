Свыше 80% россиян готовы содержать волонтеров

83% россиян хотят, чтобы их дети были волонтерами, так как эта деятельность «является примером для молодежи», следует из опроса ВЦИОМ.

Согласно полученным результатам, чаще всего «волонтер» ассоциируется с помощью людям в различных ситуациях (38%). Половина принявших в исследовании россиян (49%) уверены, что люди становятся добровольцами из-за желания чувствовать себя полезными.

Среди других причин заниматься волонтерской деятельности называют «возможность решить общие проблемы свои и других людей» (30%), желание реализовать себя и свои инициативы (22%) и желание жить интересной, активной жизнью (21%), передает ТАСС.

Отметим, что волонтерская деятельность является добровольной, а это значит, что в большинстве случаев она не оплачивается.

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