Россияне назвали любимые «отмазки» от работы

Россияне назвали любимые «отмазки» от работы

sterhluki.ru

Россияне любят прикрывать отлынивание от работы некими причинами. Одной из самых частых стал - поход к врачу.

При этом каждый десятый россиянин скрывает истинную причину ухода, когда отпрашивается с работы.


Как показал опрос Superjob, 20 % россиян отпрашиваются якобы к врачу. Детьми любят прикрываться 10%, а оформлением документов и семейными обстоятельствами - 5%. Нередко как предлог отдохнуть говорят о необходимости посетить похороны - 3%.

Чаще всего работники просто боятся называть истинную причину отгула, так как работодатель может счесть ее несущественной. Кроме того, поводом для обмана может стать и собеседование с новым работодателем, пишет «РБК».

Ранее стало известно о том, что почти половина россиян (45,5%) может лишиться рабочих мест из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году.

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Места: Россия
События: общество
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