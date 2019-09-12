Россияне назвали любимые «отмазки» от работы
Россияне любят прикрывать отлынивание от работы некими причинами. Одной из самых частых стал - поход к врачу.
При этом каждый десятый россиянин скрывает истинную причину ухода, когда отпрашивается с работы.
Как показал опрос Superjob, 20 % россиян отпрашиваются якобы к врачу. Детьми любят прикрываться 10%, а оформлением документов и семейными обстоятельствами - 5%. Нередко как предлог отдохнуть говорят о необходимости посетить похороны - 3%.
Чаще всего работники просто боятся называть истинную причину отгула, так как работодатель может счесть ее несущественной. Кроме того, поводом для обмана может стать и собеседование с новым работодателем, пишет «РБК».
Ранее стало известно о том, что почти половина россиян (45,5%) может лишиться рабочих мест из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году.
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