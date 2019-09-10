Роботы могут заменить почти половину россиян

Почти половина россиян (45,5%) может лишиться рабочих мест из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году. К таким выводам пришли специалисты РАНХиГС.

Согласно исследованиям, наибольший риск потерять работу коснется гостиничного и ресторанного бизнеса. 73% занятых здесь людей могут остаться не удел. Далее по списку роботы могут заменить 60% в обрабатывающих производствах, 58% в сельском и лесном хозяйствах и 53% в торговле.

В общей сложности около 20,1 млн россиян будут вынуждены оставить свое рабочее место или поменять квалификацию, так как их опыт и знания перестанут быть актуальными.

В то же время автор исследования, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов заявил «Известиям»: «То, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра».

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда составил перечень самых востребованных профессий 2019 года. В их числе оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист.

Среди прочих профессий популярны специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.