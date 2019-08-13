Минтруд назвал десять востребованных профессий в России

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда составил перечень самых востребованных профессий 2019 года. В их числе оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист.

Среди прочих профессий популярны специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Рейтинг составлялся на основе опроса, в котором приняли участие 26,9 тыс. организаций из разных регионов России. Специалисты ВНИИ узнавали спрос на работников конкретных профессий, потребность в сотрудниках, играющих ключевую роль в деятельности организации, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с января 2020 года из перечня профессий в учреждениях среднего профессионального образования исключат почти 100 позиций.