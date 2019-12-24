Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Составлен рейтинг худших новогодних подарков. Самыми ненужными оказались сувениры и символы года.

Итоги исследования проекта Hi-Tech Mail.ru показали, что меньше всего на Новый год россияне хотят получить сувениры и символы года, мягкие игрушки, весы, мыло, календарь, станок для бритья, набор косметики и полотенце.

Среди гаджетов и электроники самыми ненужными подарками оказались электрическая бритва, игровая консоль, музыкальная колонка, электронная книга, навигатор, экшен-камера, видеокамера, робот-пылесос, наушники и фотоаппарат, пишет «РИА Новости».

Зато Департамент транспорта Москвы сделал оригинальный подарок пользователям карты «Тройка». На несколько проездных случайно зачислили лишние 20 тыс. рублей. В Дептрансе подтвердили ошибку и попросили считать это подарком к Новому году.

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