Россияне назвали доход в 12,5 тысяч крайним перед бедностью

Семья живет в бедности, если доход одного человека в семье составляет меньше 12,5 тыс. рублей. Так считают опрошенные «Левада-центром» россияне.

Исследование показало, что «субъективная граница бедности» в восприятии граждан на 11,6% выше прожиточного минимума, который во втором квартале этого года составлял 11,2 тыс. рублей. Как пишет РБК, у 40% респондентов доход ниже «порога бедности».

Для обеспечения нормального уровня жизни гражданам требуется в среднем 38,1 тыс. рублей на одного члена семьи, узнали социологи.

Отметим, что реальные доходы россиян падали с 2014 по 2017 годы. В 2018 году они увеличились, но незначительно: рост составил 0,1%. В 2019 году снижение продолжилось и составило 1,3%.