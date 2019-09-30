Россияне назвали доход в 12,5 тысяч крайним перед бедностью
Семья живет в бедности, если доход одного человека в семье составляет меньше 12,5 тыс. рублей. Так считают опрошенные «Левада-центром» россияне.
Исследование показало, что «субъективная граница бедности» в восприятии граждан на 11,6% выше прожиточного минимума, который во втором квартале этого года составлял 11,2 тыс. рублей. Как пишет РБК, у 40% респондентов доход ниже «порога бедности».
Для обеспечения нормального уровня жизни гражданам требуется в среднем 38,1 тыс. рублей на одного члена семьи, узнали социологи.
Отметим, что реальные доходы россиян падали с 2014 по 2017 годы. В 2018 году они увеличились, но незначительно: рост составил 0,1%. В 2019 году снижение продолжилось и составило 1,3%.
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