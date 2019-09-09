Миллиону российских семей помогут выбраться из бедности

С начала 2020 года пособие на первого ребенка вырастет на 7% и составит 12 тысяч рублей.

Уже с первого зимнего месяца выплаты будут положены семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Отметим, сейчас ежемесячные выплаты на первого ребенка получают семьи, где доход не превышает полутора прожиточных минимумов на взрослого, пока ребенку не исполнится полтора года.

Таким образом, количество получающих пособие семей со следующего года вырастет до 1 миллиона. Сейчас ежемесячные выплаты получают порядка 379 тысяч семей.

Как сообщают «Известия», общая сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.

По мнению экспертов, выплаты помогут людям бороться с бедностью, но всё же не позволят преодолеть демографический кризис.

Ранее с просьбой рожать детей вместо получения высшего образования выступила замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.